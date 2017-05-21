الهلال يغادر إلى مسقط بمهاجم واحد

الرياض - الرياضية | Sunday, 21 May 2017 - 19:39 pm

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مساء اليوم الأحد إلى مسقط؛ تأهبًا لمواجهة استقلال خوزستان مساء يوم بعد غد الثلاثاء، في ذهاب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم لعام ٢٠١٧م.



وعلى الصعيد الميداني، أدى الفريق الأزرق مرانه الرئيس؛ استعدادًا لمواجهة مضيفه استقلال خوزستان الإيراني، وتركّزت الحصة التدريبية على الجوانب الفنية، إذ بدأت بتدريبات التمرير الدقيق والتحرّك بدون كرة، تلاها تدريبات التسلّم والتسليم والتحرّك السليم، اختتمها الأرجنتيني رامون دياز مدير الجهاز الفني للفريق، بمناورة على جزء من مساحة الملعب، في حين واصل الثنائي الهجومي ليو بوناتيني وياسر القحطاني برنامجيهما التأهيليين في مقر نادي الهلال، وسيعتمد المدرب الأرجنتني رامون دياز على المهاجم السوري عمر خربين وحيداً في خط المقدمة أمام الفريق الإيراني، فيما لم يغادر اللاعب الموقوف عبدالله عطيف مع البعثة إلى مسقط.