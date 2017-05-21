بطل الدوري الإنجليزي يختتم موسمه بخماسية في شباك سندرلاند

الألمانية - الرياضية | Sunday, 21 May 2017 - 19:48 pm

اختتم تشيلسي مبارياته في مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم على أفضل وجه، بعدما سحق سندرلاند بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، وتقدم سندرلاند بهدف مبكر جاء عبر خافيير مانكييو في الدقيقة الثالثة، قبل أن يستعيد تشيلسي اتزانه سريعا، بعدما أدرك البرازيلي ويليان التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة الثامنة. وبسط تشيلسي سيطرته المطلقة على مجريات الشوط الثاني، الذي سجل خلاله أربعة أهداف أخرى، وسجل النجم البلجيكي إيدين هازارد الهدف الثاني للفريق اللندني في الدقيقة 61، قبل أن يضيف بيدرو رودريجيز الهدف الثالث في الدقيقة 77، فيما تقمص ميتشي باتشواي دور البطولة في الدقائق الأخيرة، بتسجيله الهدفين الرابع والخامس لتشيلسي في الدقيقتين 90 والثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع. ورفع تشيلسي رصيده إلى 93 نقطة في الصدارة، في حين توقف رصيد سندرلاند عند 24 نقطة في قاع الترتيب.