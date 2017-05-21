أرسنال يغيب عن دوري أبطال أوروبا

لندن - الفرنسية | Sunday, 21 May 2017 - 19:30 pm

صعد فريقا مانشستر سيتي وليفربول إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بعدما حصلا على المركزين الثالث والرابع على الترتيب في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، بينما سيغيب أرسنال للمرة الأولى منذ 19 عاماً عن المشاركة في البطولة الأوروبية الأهم.



وتغلب مانشستر سيتي على مضيفه واتفورد 5 - صفر، فيما فاز ليفربول 3 - صفر على ضيفه ميدلزبره في المرحلة الثامنة والثلاثين (الأخيرة) للمسابقة المحلية اليوم الأحد.



وأسفرت نتائج باقي مباريات المرحلة، التي لعبت جميعها في توقيت واحد، عن فوز أرسنال على ضيفه إيفرتون 3 - 1، وتشيلسي على ضيفه سندرلاند 5 - 1، وتوتنهام على مضيفه هال سيتي 7 - 1، ومانشستر يونايتد على ضيفه كريستال بالاس 2 - صفر.



كما تغلب ستوك سيتي على مضيفه ساوثهامبتون 1- صفر، وسوانسي سيتي على ويست بروميتش ألبيون 2 - 1، وويست هام يونايتد على مضيفه بيرنلي بالنتيجة ذاتها، فيما تعادل ليستر سيتي مع ضيفه بورنموث بهدف لمثله.



وعقب تتويج تشيلسي باللقب رسميا منذ المرحلة الماضية، وحصول توتنهام على المركز الثاني، بالإضافة لتأكد هبوط هال سيتي وسندرلاند وميدلزبره، لدوري الدرجة الأولى (تشامبيون شيب)، كانت إثارة المرحلة الأخيرة للبطولة متمثلة في التعرف على هوية الفريقين اللذين سيرافقان تشيلسي وتوتنهام في دوري الأبطال الموسم المقبل، في ظل الصراع المحتدم بين أندية مانشستر سيتي وليفربول وأرسنال.

وحقق مانشستر سيتي انتصاره الرابع على التوالي في المسابقة بفوزه الكبير 5 - صفر على مضيفه واتفورد على ملعب فيكارج رود.

وارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 78 نقطة في المركز الثالث، المؤهل مباشرة لمرحلة المجموعات بدوري الأبطال في الموسم القادم، في حين تجمد رصيد واتفورد عند 40 نقطة في المركز السادس عشر.

وتقدم سيتي بهدف مبكر حمل توقيع مدافعه البلجيكي فينسنت كومباني في الدقيقة الخامسة، قبل أن يضيف الهداف الأرجنتيني سيرخيو أغويرو الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 23 و36.

وأحرز فيرناندينيو الهدف الرابع لسيتي في الدقيقة 41، فيما اختتم غابرييل جيسوس مهرجان الأهداف بإحرازه الهدف الخامس في الدقيقة 58.

وعلى ملعب آنفيلد، اقتنص ليفربول فوزا ثمينا 3 - صفر على ضيفه ميدلزبره.



وأحرز الهولندي جيورجينهو فاينالدوم الهدف الأول لليفربول في الدقيقة 45، قبل أن يضيف زميلاه فيليب كوتينيو وآدم لالانا الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 51 و56.



ورفع ليفربول رصيده إلى 76 نقطة في المركز الرابع، الذي يصعد بصاحبه للدور التمهيدي المؤهل لمرحلة المجموعات بدوري الأبطال، فيما توقف رصيد ميدلسبره عند 28 نقطة في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).



ورغم فوز أرسنال الكبير 3 - 1 على ضيفه إيفرتون، إلا أنه لم يكن كافيا للفريق اللندني لحجز بطاقة التأهل لمرحلة المجموعات في الموسم القادم.



وكان أرسنال يطمح في الفوز على إيفرتون، مقابل تعثر ليفربول أو مانشستر سيتي في لقائيهما، وهو ما لم يتحقق، لتتبخر آمال الفريق الملقب بـ(المدفعجية) في المشاركة بأمجد الكئوس الأوروبية على مستوى الأندية.



وبادر هيكتور بيليرين بتسجيل الهدف الأول لأرسنال في الدقيقة الثامنة، قبل أن يضطر أصحاب الأرض للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لوران كوتشيلني في الدقيقة 14.



ورغم النقص العددي، أضاف التشيلي أليكسيس سانشيز الهدف الثاني لأرسنال في الدقيقة 27، قبل أن يقلص البلجيكي روميلو لوكاكو الفارق، بتسجيله هدف إيفرتون الوحيد في الدقيقة 58.



وفي الوقت المحتسب بدلا من الضائع، أضاف آرون رامزي الهدف الثالث لأرسنال.



ورفع أرسنال رصيده إلى 75 نقطة في المركز الخامس، ليتأهل إلى مرحلة المجموعات مباشرة لبطولة الدوري الأوروبي (يوروبا ليج) في الموسم القادم، فيما توقف رصيد إيفرتون عند 61 نقطة في المركز السابع، الذي يصعد بصاحبه للعب الدور التمهيدي المؤهل لمرحلة المجموعات للبطولة ذاتها.