ماجد في ملتقى "مغردون": مبروك للهلاليين.. دافعوا عن أنديتكم واحترموا الآخرين

الرياض - الرياضية | Sunday, 21 May 2017 - 21:09 pm

بارك ماجد عبدالله قائد المنتخب السعودي ونادي النصر سابقاً في افتتاح مداخلته بملتقى مغردون المقام في العاصمة السعودية الرياض بالمباركة لنادي الهلال على تحقيقه لقبي بطولة الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين الذي حققه يوم الخميس الماضي أمام النادي الأهلي بجدة 3-2.



ووجه ماجد عبدالله رسالة للمشجع الرياضي قال فيها :" دافع عن ناديك.. افخر به.. ولكن احترم غيرك".



وأضاف ماجد : "إن أردنا محاربة التعصب فنفكر بطريقة أننا نحترم مشاعر بعضنا، وليفكر المشجع بطريقة أنه حين لايريد لأحد أن يجرح مشاعره فليتوقف هو أيضاً عن جرح مشاعر الطرف الآخر، وهكذا سنقلل التعصب بيننا".



يشار إلى أن ملتقى "مغردون" الذي أقيم اليوم تحت عنوان "محاربة التطرف والإرهاب"، بمشاركة دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وعادل الجبير وزير الخارجية، والشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وعدد من الشخصيات العربية والعالمية الشهيرة.