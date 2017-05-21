أتلتيكو يودع ملعب كالديرون بانتصار على بيلباو

رويتز - الرياضية | Sunday, 21 May 2017 - 21:23 pm

ودع اتليتيكو مدريد ملعبه المحبوب ملعب فيسنتي كالديرون بأفضل طريقة بعد الفوز 3-1 على اتليتيك بيلباو اليوم الأحد بفضل ثنائية من فرناندو توريس قبل أن ينتقل إلى ملعب جديد في الموسم المقبل.



وهز توريس، الذي بدأ مسيرته مع اتليتيكو في الملعب الذي شيد قبل 51 عاما وعمره 17 عاما في 2001، الشباك من مدى قريب بعد ضربة رأس من أنطوان جريزمان عند الدقيقة الثامنة وأضاف الهدف الثاني من متابعة لضربة رأس من كوكي عند الدقيقة 11، وأعاد البديل اينياكي وليامز الأمل لبيلباو في منتصف الشوط الثاني ليعزز فرصه في احتلال المركز السادس لكن انخيل كوريا أحرز اخر هدف في الدوري بملعب كالديرون عند الدقيقة 89.



ويستضيف الملعب نهائي كأس ملك اسبانيا بين برشلونة والافيس يوم السبت المقبل بينما ستكون اخر مباراة على الملعب بين اتليتيكو وفريق مكون من "أساطير" النادي يوم الأحد المقبل قبل الانتقال لملعب واندا ميتروبوليتانو الذي تبلغ سعته 67 ألفا.



وأنهى اتليتيكو الدوري في المركز الثالث برصيد 78 نقطة بينما أهدر بيلباو فرصة احتلال المركز السادس والتأهل لتصفيات الدوري الاوروبي لصالح ريال سوسيداد الذي تعادل 2-2 مع سيلتا فيجو بفضل هدف في الوقت المحتسب بدل الضائع سجله المهاجم خوانمي.

ويمكن لبيلباو صاحب المركز السابع التأهل إلى الدوري الاوروبي لو فاز برشلونة بالكأس.