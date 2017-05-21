سامي في ملتقى "مغردون": المشجع بريء من التعصب ..الرياضيون هم السبب

الرياض- الرياضية | Sunday, 21 May 2017 - 20:35 pm

أكد سامي الجابر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب أن التعصب الرياضي يتحمله الرياضيين من خلال طرحهم في وسائل الإعلام، مؤكداً في الوقت ذاته أن ما يقوم به المشجع الرياضي هو ردة فعل فقط.



وقال سامي الجابر خلال تواجده اليوم في ملتقى "مغردون" الذي تنظمه مؤسسة الأمير محمد بن سلمان الخيرية "مسك" في العاصمة السعودية الرياض برفقة قائد المنتخب السعودي ونادي النصر السابق ماجد عبدالله وعدد من الشخصيات الرياضية والسياسية الشهيرة في العالم :"التعصب هو التعصب لرأي معين وعدم سماع الطرف الآخر ، هذا معناه الحقيقي، وهذا يقودنا لنقطة مهمة وهي أننا نحن كرياضيين من نتحمل مسؤولية التعصب".



وأضاف الجابر :"لن أحمل المشجع مسؤولية التعصب ، بل أحمله لنا نحن كشخصيات رياضية لأننا نحن من نصدر الفعل ، والمشجع يصدر منه فقط رد الفعل".