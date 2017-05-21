جروس: تأهلنا إلى دور الـ 8 الآسيوي يعتبر إنجازاً

جدة - الرياضية | Sunday, 21 May 2017 - 21:12 pm

طالب السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لفريق الأهلي لكرة القدم، لاعبيه بنسيان الخسارة في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، والتركيز في لقاء الفريق مع أهلي دبي الإماراتي في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال آسيا.



وشدد المدرب السويسري، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للحديث عن لقاء الفريق المقبل يوم غد الإثنين أمام أهلي دبي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" بجدة، في تحقيق فوز جيد وعدم اهتزاز مرماه في المباراة من أجل تسهيل المهمة في لقاء الإياب المقرر إقامته بالإمارات.



وقال جروس: "سنخوض المباراتين الأخيرتين في الموسم الحالي أمام الأهلي الإماراتي، ويتعين علينا أن نضع كل تركيزنا على هذه المواجهة الهامة وأتمنى أن تكون بدايتنا ممتازة في المباراة".



وتابع: "ينبغي علينا نسيان مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين والتركيز العالي في لقاء الغد، وأتمنى تحقيق فوز جيد في مباراة الذهاب دون أن يدخل في مرمانا أهداف قبل مواجهة الإياب الأسبوع المقبل ونتمنى حضور جماهيري مميزا من الجماهير الأهلاوية".





وعن تواجد السومة في هذا اللقاء أوضح قائلاً: "حتى اللحظة لا أعلم عن إمكانية إشراكه، مشيرًا إلى إنه تدرب أمس السبت في صالة الحديد بالنادي، غير أنه أكد غياب المدافع عقيل بلغيث".



واختتم السويسري تصريحاته: "التأهل لدور الثمانية بدوري الأبطال إنجاز مميز جدًا للفريق الأهلاوي ومستعدون لتحقيق انتصار في مواجهة الغد وإسعاد الجماهير الأهلاوية".