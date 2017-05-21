السعودي.. يختتم مشوار باكو

باكو - الرياضية | Monday, 22 May 2017 - 00:00 am

تراجعت السعودية إلى المركز الـ11 في الترتيب العام بدورة ألعاب التضامن الإسلامي الرابعة المقامة في العاصمة الأذربيجانية باكو مع انتهاء مشاركتها، بخسارة منتخب السلة أمام قطر 6-15 وخروجه من المنافسة على الميداليات الملونة، وفي الوقت نفسه خسر منتخب كرة الطاولة مرتين أمس الأول أمام منتخب إيران بنتيجة 0-3 ومن ثم خسر أمام أذربيجان 1-3 أيضاً ليخرج خالي الوفاض في مباراة دامت لمدة ساعتين وشهدت إصابة لاعب المنتخب عبدالعزيز العباد.

وفي الوقت نفسه تمسكت أذربيجان بصدارة ترتيب الدول برصيد 153 ميدالية منها 74 ذهبية، وتأتي تركيا في الوصافة برصيد 185 ميدالية منها 68 ميدالية ذهبية، وتأتي البحرين في صدارة المنتخبات الخليجية إذ حلت بالمركز الخامس برصيد 12 ميدالية ذهبية.