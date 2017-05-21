البطل الأولمبي شريف يكتفي ببرونزية المصارعة

| Monday, 22 May 2017 - 01:42 am

اكتفى المصارع الأذربيجاني شريف شريفوف البطل العالمي والأولمبي الحائز على برونزية ريو 2016 والمنافس في وزن 86 كج بالبرونزية في مسابقات المصارعة الحرة في النسخة الرابعة لدورة ألعاب التضامن الإسلامي باكو 2017م المقامة حاليا في أذربيجان.

وتغلب المصارع الأذربيجاني شريفوف على خصمه الطاجيكستاني باخودور كوديروف 11-0 مسبقا، ليضيف البرونزية الـ 28 إلى رصيد المنتخب الأذربيجاني.

وحصل على ذهبية المسابقة المصارع الإيراني حسن يزدانيجيراتي والفضية التركي سليم ياشار. كما أن البرونزية الثانية كانت من نصيب الكازاخستاني عادلت دولومبايف.وتوجت نائبة الرئيس الأولى رئيس اللجنة التنظيمية لألعاب التضامن الإسلامي السيدة مهربان علييفا الفائزين في ختام المنافسات.