الحربي: البرونز بداية الانطلاقة للأثقال

| Monday, 22 May 2017 - 01:41 am

عبر محمد الحربي رئيس الاتحاد السعودي لرفع الأثقال عن سعادته بما تحقق لرياضة رفع الأثقال في الدورة الإسلامية بعد تحقيقها لبرونزيتين، وقال:"الإعداد القوي من الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني حسين آل سليس أدى لارتفاع مستوى الرباعين السعوديين في هذه الدورة التي ستكون انطلاقة نحو تحقيق المزيد من الإنجازات في البطولات والمنافسات الدولية المقبلة".

وأضاف الحربي: "على الرغم من وجود ومشاركة رباعين أولمبيين وأبطال عالم، كان لرباعي السعودية الحضور القوي رغم صغر سنهم مقارنة ببقية الرباعين".

وأضاف الحربي بقوله:"مثل هذه المشاركات ستزيد من رصيد الخبرة والاحتكاك لدى رباعينا، وهذا ما بدا من الأرقام المحققة في الدورة التي تعتبر أغلبها أرقاماً جديدة على المستوى الشخصي".