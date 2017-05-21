11 بطلا سعوديا وتألق 5 اتحادات وفشل 9

| Monday, 22 May 2017 - 01:43 am

نال الذهب كل من المنتخب السعودي الأول لكرة اليد، والرامي سعيد المطيري ذهبية مسابقة الشوزن أطباق السكيت، والعداء أحمد خضر، واللاعب حسين حزام ذهبية القفز بالزانة، والرباعان خليل الحمقان وفيصل السلمي برونزيتين في رفع الأثقال، والرامي سلطان الداوودي برونزية رمي القرص، ومنتخب كرة الماء برونزية، ولاعبا التايكوندو حمد المبروك وسعود المولد برونزيتين، وفضية للاعب سلطان الحبشي، حيث نجحت اتحادات اليد وألعاب القوى والتايكوندو ورفع الأثقال والرماية في تحقيق ميداليات ملونة.

فيما لم تنجح اتحادات كرة القدم والجودو والكاراتيه والمصارعة وكرة السلة والكرة الطائرة والتنس الأرضي والسباحة وكرة الطاولة في إحراز أي ميدالية.