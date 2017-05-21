شخص المشاركون في ملتقى "مغردون" الخامس، الذي نظمته مؤسسة محمد بن سلمان بن عبد العزيز "مسك الخيرية"، مساء أمس في الرياض، على مدار 6 جلسات، واقع الفكر المتطرف في مواقع التواصل الاجتماعي، واستغلالها في تجنيد الشباب، تحت عنو