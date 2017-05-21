إيفانكا: تعلمت الكثير من الرواد السعوديين
| Monday, 22 May 2017 - 00:00 am
شاركت إيفانكا ترمب ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ومستشارته في مؤتمر المغردين في الرياض أمس.
وقالت إيفانكا: "تعلمت الكثير من لقاءاتي مع رواد الأعمال السعوديين".
كما شكرت إيفانكا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله- والأمير محمد بن نايف ولي العهد وزير الداخية، والأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد وزير الدفاع على كرم الضيافة.
وأضافت قائلة: نشكر ولي ولي العهد على رؤيته وعمله الدؤوب.
وختمت ابنة الرئيس الأمريكي بالقول: "التسامح والأمل والسلام مفاهيم سادت لقاءات المؤتمر".