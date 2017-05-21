“مغردون”.. رسائل ترسم البسمة والفرح

الرياض ـ واس | Monday, 22 May 2017 - 00:00 am

شخص المشاركون في ملتقى "مغردون" الخامس، الذي نظمته مؤسسة محمد بن سلمان بن عبد العزيز "مسك الخيرية"، مساء أمس في الرياض، على مدار 6 جلسات، واقع الفكر المتطرف في مواقع التواصل الاجتماعي، واستغلالها في تجنيد الشباب، تحت عنوان "محاربة التطرف والإرهاب".

وأكد الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، أن الإرهاب لا دين ولا جنسية له، بدليل أن دولاً أوروبية خرّجت متطرفين، مفيدًا بأن 60% من المنضمين إلى تنظيم داعش الإرهابي قدموا من أوروبا، وذلك بعد أن تحولوا إلى الإسلام بوعي ضعيف.

وأوضح أنه على الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومات، إلا أنه لا تزال هناك مساحة أكبر في مكافحة التطرف، ولاسيما بالنظر إلى تفاقم الإرهاب بعد مرحلة تنظيم القاعدة الإرهابي، على الرغم من المليارات المصروفة على الحرب ضد الإرهاب، في فترة ما بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، منوهاً باهتمام القيادات العربية بمكافحة التطرف، مقابل الجهود المبذولة من الدول الأوروبية، متمنيًا ألا يأتي اليوم الذي تضطر فيه بلاده إلى تسمية المتخاذلين في مكافحة الإرهاب بأسمائهم.

بدوره، شدد عادل بن أحمد الجبير وزير الخارجية، على حاجة أي استراتيجية لمكافحة الإرهاب إلى 3 عناصر رئيسية، تتمثل في مواجهة الإرهابيين على الأرض، وتجفيف مصادر تمويل الإرهاب، ومواجهة الفكر المتطرف الذي عده أصعب مراحل المواجهة.

وأشار الجبير إلى بدء الشركات المسؤولة عن حسابات التواصل الاجتماعي، إدراك واستشعار خطر تلك الجماعات المتطرفة، التي تستغل مواقعها لتنفيذ أجندة إرهابية؛ وهو ما دفعها للتعاون بشكل أكبر مع الحكومات، لناحية تقديم المعلومات عن هوية الأشخاص المحرضين.