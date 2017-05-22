دياز: سنكمل موسمنا الاستثنائي.. وقادرون على الآسيوية

‏مسقط - حمد الصويلحي | Monday, 22 May 2017 - 15:04 pm

شدد الأرجنتيني رامون دياز مدير الجهاز الفني لفريق الهلال الأول لكرة القدم على أن نشوة الفرح بتحقيق الهلال لبطولة كأس الملك؛ لن تؤثر على تركيز الفريق وسعيه بتحقيق نتيجه إيجابية في لقاء الغد أمام استقلال خوزستان الإيراني ضمن الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم لعام 2017 م.



ووصف دياز لاعبوه بالمحترفين في تعاطيهم مع البطولات:" لاعبو الهلال اثبتوا بأنهم يملكون عقلية إحترافية في الخروج من بطولة والتركيز على بطولة أخرى، والدليل أننا لعبنا نهائي كأس الملك بعد فترة قليلة من التتويج بلقب الدوري ولم يتأثر الفريق بذلك لأننا نملك لاعبين وجهازين فني وإداري على مستوى عالي من الوعي والإدراك بأهمية أي مسابقة يخوضها الفريق".



وأكد دياز خلال المؤتمر الصحفي للحديث عن مواجهة الغد على أن فريقه يمر بظروف جيدة بعد تحقيقه لبطولة الدوري وبطولة كأس الملك، وزاد :" قدمنا موسم استثنائي نسعى بأن نختتم موسمنا بالتأهل للدور القادم من البطولة الأسيوية التي ننظر لها بأهمية بالغة، فالفريق يسير بالطريق الصحيح ولديه الإمكانيات والقدرة على المنافسة بقوة لتحقيق لقب البطولة".





وعن غياب الرباعي ياسر القحطاني وليو بوناتيني ومحمد جحفلي وعبدالله عطيف عن لقاء الغد أجاب دياز:" الهلال في هذا الموسم يملك مجموعة مميزة من اللاعبين؛ ولا أعتقد بأن الغيابات ستؤثر علينا، والدليل أننا لعبنا الكثير من المباريات هذا الموسم وسط العديد من الغيابات التي تجاوزناها بنجاح نظراً لوجود البديل الجاهز".



واختتم دياز حديثه بأن عامل الجو في مسقط؛ لن يكون ذو تأثير قوي على الفريق؛ كون الهلال قد حققّ بطولة كأس الملك في جدة وسط درجة حرارة عالية جداً ورطوبة عالية.



من جانبه، أكد محترف الفريق البرازيلي كارلوس إدواردو على أن هدف اللاعبين الرئيس؛ إنهاء الموسم الحالي بالتأهل إلى الدور القادم من البطولة الآسيوية، مضيفاً:" لم ينته الموسم بالنسبة لنا بعد، وفقنا خلال هذا الموسم بتحقيق بطولتين، نأمل بأن نواصل تميزنا وتقديم مستوى ونتيجة في المباراتين القادمتين، ونحن جاهزون فنياً وذهنياً للقاء الغد من أجل العودة بنتيجة إيجابية".