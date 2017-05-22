جروس: اللاعبون ضيعوها.. وكوزمين: لدينا وقت للتأهل

احمد اللوقان و محمد العيدان | Tuesday, 23 May 2017 - 00:00 am

أبدى السويسري جروس مدرب الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي رضاه عن المستوى الذي قدمه فريقه في المباراة، خاصة أنها في نهاية موسم صعب جداً ولظروف الإصابات التي لحقت بالفريق، مشيراً إلى أن فريقه تمكن من تسجيل هدف التعادل قبل انتهاء الشوط الأول وتوفرت أكثر من فرصة للتسجيل كادت أن تنهي المباراة لصالحهم إلا أن الحظ لم يحالفهم.

وقال: "الهدف الذي أتى في مرمانا في بداية المباراة صعب مهمتنا أكثر لكننا استطعنا اللحاق بالنتيجة"، مشدداً على أن لاعبي فريقه لم يستغلوا الكرات الثابتة الكثيرة التي أتيحت لهم والتي كان من الممكن أن ترجح كفتهم، ومضيفاً: "ندرك تماماً أنه كان يجب علينا الفوز إلا أنني أرى أن الفرصة ما زالت قائمة".

على الطرف الآخر، وصف كوزمين مدرب الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي الإماراتي المباراة بالصعبة، لظروف الطقس والأجواء الحارة التي شهدها ملعب "الجوهرة"، مشدداً على أن لاعبي فريقه عانوا كثيراً من حرارة الطقس

وقال: "تمكنا من اللعب بشكل جيد سجلنا هدف التقدم وأضعنا أكثر من فرصة سانحة إلا أن استرخاء لاعبينا أعطى الأفضلية للأهلي الذي يمتلك عناصر جيدة في الارتداد وهذا ما جعلهم يشكلون خطورة أكبر لكننا تمكنا من العودة في آخر الشوط الثاني".

وأضاف: "يجب أن نصحح الأخطاء لنحقق التأهل، الوقت كافٍ، ولا أنسى أن طريقة لعب تيسير الجاسم مفضلة له منذ وقت طويل إضافة إلى مصدر خطورة الأهلي سعيد المولد ومحمد عبدالشافي وهما أفضل لاعبي خصمه".