قادرون على التعويض في أرضهم

احمد اللوقان و محمد العيدان | Tuesday, 23 May 2017 - 00:00 am

اعتذر معتز هوساوي مدافع الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي لجماهير فريقه عن التعادل أمس أمام الأهلي الإماراتي في دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا للمحترفين.

وقال هوساوي: "نتيجة المباراة تعتبر بمثابة الخسارة لنا لأننا لعبنا المباراة على أرضنا وبين جماهيرنا"، مؤكداً أنهم سيسعون جاهدين وبكل ما أوتوا من قوة إلى أن يعوضوا هذا التعادل بفوز في مباراة الإياب بالإمارات.

وتابع: "حاولنا منذ بداية المباراة التسجيل وأضعنا العديد من الفرص ونحمد الله على كل حال وإن شاء نعوضها ونسعد جماهيرنا هذا الموسم بالتأهل إلى دور الثمانية".

وحول التغييرات المتواصلة في منطقة الدفاع الأهلاوية ومدى تأثيرها على الفريق أجاب: "يجب على أي لاعب في أي منطقة أن يكون جاهزاً سواء بالاحتياط أو الأساسي".