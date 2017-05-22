لا توجد جزائيات.. والعقوبات تأخرت

احمد اللوقان و محمد العيدان | Tuesday, 23 May 2017 - 00:00 am

أكد سعد الكثيري المحلل التحكيمي الحصري لـ"الرياضية" أن الحكم العراقي علي صباح الذي قاد مواجهة الأهلي السعودي والأهلي الإماراتي في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1ـ1 نجح في قيادتها رغم صعوبتها، مشيراً إلى أن الحكم فرض شخصيته منذ بداية المباراة وإن عاب عليه فقط عدم تطبيق العقوبات الإدارية في وقت مبكر.

وقال الكثيري: "لا توجد أي ركلة جزاء في المباراة وجميع الحالات التقديرية صحيحة".



2 تسلل على مهاجم الأهلي السعودي والقرار صحيح من المساعد الأول.



20 هدف الأهلي الإماراتي الأول صحيح.



21 تسلل على مهاجم الأهلي الإماراتي والقرار صحيح من المساعد الثاني.



30 لا وجود لركلة جزاء للأهلي السعودي بعد اصطدام الكرة في يد مدافع أهلي دبي داخل منطقة الجزاء لعدم وجود التعمد واستمرار اللعب هو القرار الصحيح.



33 تسلل على مهاجم الأهلي السعودي والقرار صحيح من المساعد الأول.



38 هدف الأهلي الأول صحيح.



45 تسلل على مهاجم الأهلي السعودي والقرار صحيح من المساعد الأول.



46 الوقت المحتسب بدل ضائع دقيقتان وهو صحيح.



55 لا وجود لركلة جزاء للأهلي الإماراتي بعد سقوط اللاعب سعيد أحمد داخل منطقة الجزاء ويعتبر احتكاكاً طبيعياً واستمرار اللعب قرار صحيح من الحكم.



65 لا وجود لركلة جزاء للأهلي السعودي بعد اصطدام الكرة في يد أحد مدافعي الأهلي الإماراتي لعدم وجود التعمد واستمرار اللعب هو القرار الصحيح.



82 إنذار حمدان الشمراني وإسماعيل الحمادي والقرار صحيح للسلوك غير الرياضي.



90 إنذار لاعب الأهلي الإماراتي حبيب الفردان والقرار صحيح لمنعه هجمة واعدة.



90 الوقت المحتسب بدل ضائع في الشوط الثاني ثلاث دقائق والتقدير مقبول.



91 إنذار لاعب الأهلي السعودي وليد باخشوين والقرار صحيح للمهاجمة بتهور.



إيجابياته

ـ يتمتع بلياقة عالية.

ـ تحركاته جيدة داخل الملعب.

ـ شخصية قوية وواضحة.



سلبياته

ـ عدم تطبيق العقوبات منذ بداية المباراة وتأخره حتى قبل صافرة النهاية.



درجاته

ـ الحكم العراقي علي صباح يستحق 8.4 من 10.

ـ الحكم المساعد الأول يستحق 8.3 من 10.

ـ الحكم المساعد الثاني يستحق 8.3 من 10.