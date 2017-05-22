احتوينا مشكلة تأخر المستحقات

| Tuesday, 23 May 2017 - 00:00 am

أكد سيروس بورموسوي مدرب الفريق الأول لكرة القدم في نادي استقلال خوزستان الإيراني صحة ما أثير عن امتناع اللاعبين عن الحضور إلى مسقط، ووجود مشكلة بسبب تأخر مستحقاتهم المالية التي كادت تتسبب في عدم حضور اللاعبين لخوض مباراة الهلال مساء اليوم ضمن ذهاب ثمن نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.

ورد سيروس خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس للحديث عن مباراة الهلال بامتعاض واضح وقال:" المشكلة حدثت بعد مباراة الجزيرة الإماراتي الماضية في البطولة الآسيوية ولكن تم احتواؤها وحضر اللاعبون إلى مسقط.

وأضاف: الأهم أن الفريق حضر وتم احتواء المشكلة ولا أود التعليق بشكل أكبر، ولن نتأثر بما حدث ولن يشكل ذلك عائقاً أمامنا لتقديم الأداء المطلوب منا".

وتابع:" أشكر الاتحاد العماني لكرة القدم والجماهير على استقبالنا وحسن الضيافة والحفاوة التي وجدناها".

وعن رأيه في لقاء الهلال اليوم قال:" نحترم ‫الهلال كثيراً وندرك أننا سنخوض مبارة صعبة أمام فريق قوي وسنسعى لتقديم مستوى يليق بالفريقين اللذين يعدان من أفضل الفرق الآسيوية".