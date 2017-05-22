هدفنا المنافسة على تحقيق لقب الأبطال

| Monday, 22 May 2017 - 23:03 pm

أكد الأرجنتيني رامون دياز مدرب الفريق الهلال الأول لكرة القدم على أن نشوة الفرح بتحقيق كأس الملك؛ لن تؤثر على تركيز الفريق وسعيه لتحقيق نتيجه إيجابية في لقاء اليوم أمام استقلال خوزستان الإيراني اليوم في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2017 م.

وقال دياز خلال المؤتمر الصحفي ظهر أمس الإثنين للحديث عن المباراة التي ستقام عند الساعة السابعة مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة: لاعبو الهلال أثبتوا أنهم يملكون عقلية احترافية في الخروج من بطولة والتركيز على بطولة أخرى، والدليل أننا لعبنا نهائي كأس الملك بعد فترة قليلة من التتويج بلقب الدوري ولم يتأثر الفريق بذلك لأننا نملك لاعبين وجهازين فني وإداري على مستوى عال من الوعي والإدراك بأهمية أي مسابقة يخوضها الفريق".



موسم استثنائي

وأكد دياز أن فريقه يمر بظروف جيدة بعد تحقيقه لبطولة الدوري وكأس الملك، وقال: "قدمنا موسما استثنائيا ونسعى أن نختتم موسمنا بالتأهل للدور المقبل من البطولة الآسيوية التي ننظر لها بأهمية بالغة، فالفريق يسير بالطريق الصحيح ولديه الإمكانيات والقدرة على المنافسة بقوة لتحقيق لقب البطولة".



غياب الرباعي

وعن غياب الرباعي ياسر القحطاني وليو بوناتيني ومحمد جحفلي وعبدالله عطيف في لقاء اليوم قال دياز:" الهلال في هذا الموسم يملك مجموعة مميزة من اللاعبين؛ ولا أعتقد أن الغيابات ستؤثر علينا، والدليل أننا لعبنا الكثير من المباريات هذا الموسم وسط غيابات كثيرة ولكننا تجاوزناها بنجاح نظراً لوجود البديل الجاهز.

الحرارة والرطوبة

واختتم دياز حديثه بالتأكيد على أن عامل الجو في مسقط؛ لن يكون له تأثير كبير على الفريق.

مشيرا إلى أن الهلال حققّ كأس الملك في جدة وسط درجة حرارة عالية ورطوبة عالية جدا.