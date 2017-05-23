المسابقات تصدر جدول مسابقتي كأس الاتحاد للناشئين والشباب

الرياض - الرياضية | Tuesday, 23 May 2017 - 13:26 pm

أصدرت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم مساء اليوم الثلاثاء، جدول مسابقة كأس الاتحاد السعودي للناشئين (الفئة الممتازة) للموسم الرياضي المقبل 2017 ـ 2018م، حيث ستنطلق البطولة يوم الخميس 1/1/1439هـ الموافق 21/9/2017م، فيما ستختتم بالمباراة النهائية يوم الجمعة 21/2/1439هـ الموافق 10/11/2017م، وسوف سيشارك في البطولة (12) فريقًا، تم تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات كالتالي:



المجموعة الأولى: النصر، الاتفاق، الشباب، الروضة.



المجموعة الثانية: الاتحاد، هجر، الفتح، الوحدة.



المجموعة الثالثة: الأهلي، الهلال، القادسية، الرائد.



كما أصدرت اللجنة جدول مسابقة كأس الاتحاد السعودي للشباب (الفئة الممتازة) للموسم الرياضي القادم 2017 / 2018م، حيث ستنطلق البطولة يوم الجمعة 2/1/1439هـ الموافق 22/9/2017م، فيما ستختتم بالمباراة النهائية يوم السبت 22/2/1439هـ الموافق 11/11/2017م، على أن يشارك (12) فريقًا، تم تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات كالتالي:



المجموعة الأولى: الهلال، الوحدة، القادسية، أبها.



المجموعة الثانية: النصر، الأهلي، الرائد، الاتفاق.



المجموعة الثالثة: الشباب، الاتحاد، الفتح، هجر.