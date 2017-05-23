منتخب فنزويلا يواصل انطلاقته ويكتسح فواناتو بسباعية

دايجون - الألمانية | Tuesday, 23 May 2017 - 13:47 pm

واصل منتخب فنزويلا انطلاقته في بطولة كأس العالم لكرة القدم للشباب (تحت 20 عاماً) والمقامة بكوريا الجنوبية، وتغلب على منتخب فواناتو 7/0 اليوم الثلاثاء في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية.

وحقق منتخب فنزويلا بذلك الانتصار الثاني على التوالي ليرفع رصيده إلى ست نقاط في صدارة المجموعة الثانية، بينما ظل منتخب فواناتو قابعاً في المركز الرابع الأخير بدون رصيد.



وأنهى منتخب فنزويلا الشوط الأول متقدما بهدفين سجلهما وليامز فيلاسكيز وسيرجيو كوردوفا في الدقيقتين 30 و42.

وفي الشوط الثاني، أمطر منتخب فنزويلا شباك منافسه بخمسة أهداف أخرى، سجلها أدالبيرتو بينيار راندا في الدقيقة 46، ووالكر فاريبنيز في الدقيقة 56، وسيرجيو كوردوفا عند الدقيقة 73، وجان هورتادو في الدقيقة 82، وصامويل سوسا في الدقايقة 89 .

وتشهد المجموعة نفسها اليوم لقاء المنتخب المكسيكي صاحب المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط مع نظيره الألماني الذي يتطلع إلى التعافي بعد خسارة مباراته الأولى.