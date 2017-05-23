إنجلترا تتعثر أمام غينيا في مونديال الشباب

جيونجو - الألمانية | Tuesday, 23 May 2017 - 14:01 pm

تعثر منتخب إنجلترا بالتعادل الإيجابي أمام منتخب غينيا في بطولة كأس العالم لكرة القدم للشباب (تحت 20 عاماً) والمقامة في كوريا الجنوبية، وتعادل معه 1/1 اليوم الثلاثاء في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى.

وحصد المنتخب الغيني بذلك أول نقطة له في المجموعة محتلاً المركز الثالث، بينما انفرد المنتخب الإنجليزي بالصدارة برصيد أربع نقاط، وبفارق نقطة واحدة أمام كوريا الجنوبية.

وافتتح لويس كوك التسجيل للمنتخب الإنجليزي في الدقيقة 53، ثم أدرك المنتخب الغيني التعادل في الدقيقة 59 بهدف سجله الإنجليزي فيكايو توموري بالخطأ في مرمى منتخب بلاده.