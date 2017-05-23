يونايتد يلغي مؤتمره الصحفي بعد اعتداء مانشستر

لندن - الفرنسية | Tuesday, 23 May 2017 - 14:45 pm

ألغى نادي مانشستر يونايتد مؤتمره الصحافي، المقرر مساء اليوم الثلاثاء عشية نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ" مع أياكس أمستردام الهولندي، وذلك على إثر الاعتداء الذي استهدف حفلاً موسيقياً في المدينة الإنجليزية وأودى بحياة 22 شخصاً.



وأعلن النادي في بيان: "نظراً إلى الأحداث المأسوية في مانشستر الليلة الماضية، والأثر الذي تسبب به ذلك على الجميع هنا في النادي والمدينة، قررنا إلغاء المؤتمر الصحافي المقرر هذا المساء، والذي يسبق المباراة المقامة في أستوكهولم مساء الأربعاء".



أضاف: "نحن على ثقة أنه في ظل الظروف الراهنة، سيتفهم الجميع خطوتنا هذه، نتضامن مع الضحايا في هذا الوقت الصعب".



وإتخذت الثلاثاء تدابير أمنية إضافية في محيط ملعب التدريب التابع ليونايتد، ووقف اللاعبون دقيقة صمت حداداً على أرواح الضحايا الذين قتلوا مساء أمس الإثنين إثر اعتداء انتحاري استهدف قاعة "مانشستر أرينا" في ختام حفل للمغنية الأميركية أريانا غراندي، ما أدى إلى مقتل 22 شخصاً بينهم مراهقون، وإصابة 59 شخصا آخرين.