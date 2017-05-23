لخويا وبيرسيبوليس يتعادلان سلبياً في طهران

طهران - الرياضية | Tuesday, 23 May 2017 - 20:03 pm

تعادل نادي لخويا القطري خارج ملعبه مع بيرسيبوليس 0-0 الإيراني اليوم الثلاثاء على ملعب آزادي في طهران، ضمن ذهاب دور الـ16 في دوري أبطال آسيا 2017.

وحاول الفريق الإيراني الضغط خلال المباراة من أجل الاستفادة من ميزة اللعب على أرضه لتحقيق الفوز، وكانت أبرز فرص الفريق عبر ضربة جزاء في الدقيقة 82 لم ينجح مهدي تاريمي في استغلالها.



في المقابل اعتمد لخويا على محاولة احتواء هجمات بيرسيبوليس، ثم شن الهجمات المرتدة.



وتقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم الثلاثاء المقبل 30 مايو على ملعب جاسم بن حمد في الدوحة.



وكان الفريقين تقابلا في الدور الأول من البطولة عام 2015، حيث فاز بيرسيبوليس 3-0 في طهران، ثم فاز لخويا 3-0 في الدوحة.



وتصدر لخويا القطري في الدور الأول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 14 نقطة من ست مباريات، مقابل 9 نقاط لاستقلال خوزستان الإيراني و6 للفتح السعودي ونقطتين للجزيرة الإماراتي.



في المقابل حصل بيرسيبوليس على المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط من ست مباريات، بفارق ثلاث نقاط خلف الهلال السعودي، مقابل 7 نقاط للريان القطري و4 للوحدة الإماراتي.