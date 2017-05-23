الريال يعلن التعاقد مع الموهبة البرازيلية فينيسيوس

الألمانية - الرياضية | Tuesday, 23 May 2017 - 20:03 pm

أعلن نادي ريال مدريد بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء عن تعاقده مع البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور من صفوف فلامنجو البرازيلي، ولكن العقد لن يصبح نافذا إلا في عام 2019، وأكد النادي الملكي عبر موقعه الرسمي أن التقارير الصحفية أشارت إلى أنه سيدفع 30 مليون يورو لفلامنجو، مع سداد 15 مليون يورو أخرى على دفعات بمجرد قدوم فينيسيوس إلى سانتياجو برنابيو.



ولا يحق لفينيسيوس الانتقال إلى ريال مدريد قبل 12يوليو 2018، حيث سيكون حينها قد بلغ الـ18 من عمره، وبالتالي سيبقى معاراً في صفوف فلامنجو خلال تلك الفترة.



ويحق لريال مدريد إنهاء عقد الإعارة مع فلامنجو في 2018، لكن من غير المتوقع أن يحدث ذلك، حيث يخطط النادي الملكي للإبقاء على اللاعب في الدوري البرازيلي من اجل صقل موهبته.