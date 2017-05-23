الهلال يهزم استقلال خوزستان في 5 دقائق

مسقط - الرياضية | Tuesday, 23 May 2017 - 21:09 pm

قلب الهلال تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على استقلال خوزستان الإيراني، في ذهاب دور الـ 16 بدوري أبطال آسيا لكرة القدم، والتي أقيمت في مسقط مساء اليوم الثلاثاء.



أنهى الفريق الإيراني الشوط الأول متقدماً بهدف دون مقابل عن طريق اللاعب حسن سعيد عند الدقيقة 42، ومع بداية الشوط الثاني استطاع الهلال من قلب الطاولة، وتمكن من تسجيل هدف التعادل عن طريق اللاعب عبد الله الزوري عند الدقيقة 52، وبعدها بدقائق تمكن المحترف البرازيلي وكارلوس ادواردو من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 57.



وستقام مباراة الإياب في الدوحة يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب الغرافة القطري بالدوحة.