أتلتيكو مدريد يعلن تجديد كوكي حتى 2024

الفرنسية - الرياضية | Tuesday, 23 May 2017 - 22:41 pm

أعلن نادي اتلتيكو مدريد ثالث الدوري الاسباني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أن لاعب وسطه كوكي مدد عقده مع الفريق حتى سنة 2024، وسبق للاعب البالغ 24 سنة خوض 32 مباراة مع المنتخب الاسباني، وهو أمضى مسيرته مع اتلتيكو متدرجا في فرقه للفئات العمرية.



وقال: "اتلتيكو هو بيتي، ويشرفني ان اكون جزءا من مستقبله".



وبدوره قال المدير الرياضي لاتلتيكو خوسيه لويس بيريز كامينيرو: "انه خبر رائع لجميع مناصري اتلتيكو، يجسد كوكي معنى أن تكون منتميا الى اتلتيكو، انه لاعب يدعم رفاقه، ويملك مستوى رفيعا ورغبة هائلة للتقدم. بالإضافة إلى أنه أحد القادة في الفريق، وهو نشأ لاعباً في اكاديميته، واكماله المسيرة معنا لسنوات اضافية هو افضل خبر سمعته".