الفنية تبدأ مهامها مع الاتفاق

الدمام ـ خالد الشايع | Wednesday, 24 May 2017 - 02:08 am

بدأت اللجنة الفنية للفريق الأول لكرة القدم في نادي الاتفاق، والتي تم تشكيلها أمس الأول، عملها من الصفر، حيث سيكون اختيار المدرب الجديد من أول مهامها.

وأكدت لـ"الرياضية" مصادر رسمية في النادي، أن الإدارة كانت قد فاوضت عدة مدربين، من بينهم الروماني جالكا الذي لم تصل معه إلى اتفاق، إضافة لمدربين أوروبيين، ولكن بعد قرار إنشاء اللجنة الفنية، قررت تحويل الملف لها بالكامل.

من جانب آخر، أكد بندر العليو عضو مجلس الإدارة أنهم منحوا اللجنة كامل الصلاحيات في البحث عن مدربين، وترشيح الأفضل منهم، وأيضا البحث عن لاعبين أجانب.

وقال: "بدأت اللجنة منذ أمس في البحث عن مدربين، وستكون هناك اجتماعات متواصلة معها لحين الاتفاق على المدرب الجديد، بدورنا كمجلس إدارة من حقنا التفاوض مع المدرب حول الأمور المالية".