الطائي يجدد مع المدرب ويرمم صفوفه بثلاثة لاعبين

حائل ـ محمد الجارالله | Wednesday, 24 May 2017 - 02:05 am

جددت إدارة الطائي مع التونسي مكرم مدرب الفريق الأول لكرة القدم، ومع عدد من اللاعبين، سعياً منها إلى تحسين صورة الفريق الذي ظهر بمستويات سيئة خلال الموسم السابق في دوري الدرجة الأولى، وكان مهدداً بالهبوط لدوري الثانية حتى الجولة الأخيرة.

وجددت الإدارة مع لاعب المحور حسن الحجي لمدة موسمين، وعبد الله مبارك لموسمين أيضا، وتعاقدت مع مدافع القادسية صالح العمراني لمدة موسم واحد.

من جهة أخرى، دعت الإدارة منسوبي وجماهير النادي إلى حضور الاجتماع الهام الذي سيقام بعد صلاة مغرب اليوم الأربعاء لمناقشة أوضاع النادي المستقبلية. وينتظر أن يعلن في الاجتماع عن استقالة عدد من أعضاء مجلس الإدارة، وهم: علي الضبعان ومحمد اللحيدان وفهيد الغالب ووليد الجراد.

ويتقدم الاجتماع المهندس سعود الصقية الداعم الأبرز للنادي منذ عقود.