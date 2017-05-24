إعلان جدول دوري الناشئين والشباب

الرياض ـ واس | Wednesday, 24 May 2017 - 00:00 am

أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، جدول مسابقة كأس الاتحاد السعودي للناشئين "الفئة الممتازة" للموسم الرياضي المقبل 2017 ـ 2018م، وتنطلق البطولة في الـ 21 من سبتمبر المقبل، وتختتم بالمباراة النهائية يوم 10 نوفمبر 2017.

ويشارك في البطولة "12" فريقاً تم تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات، المجموعة الأولى تضم: النصر، الاتفاق، الشباب، الروضة، والثانية: الاتحاد، هجر، الفتح، الوحدة، والثالثة: الأهلي، الهلال، القادسية، الرائد.

كما أصدرت اللجنة جدول مسابقة كأس الاتحاد السعودي للشباب "الفئة الممتازة"، إذ تنطلق البطولة في الـ 22 من سبتمبر، فيما ستختتم يوم الـ 11 من نوفمبر.

ويشارك في البطولة "12" فريقاً تم تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات، المجموعة الأولى: الهلال، الوحدة، القادسية، أبها، والثانية: النصر، الأهلي، الرائد، الاتفاق، والثالثة: الشباب، الاتحاد، الفتح، هجر.