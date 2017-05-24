عزت يستقبل الثلاثي الدولي

الرياض ـ الرياضية | Wednesday, 24 May 2017 - 02:02 am

استقبل عادل عزت، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم في مكتبه أمس الثلاثاء طاقم التحكيم الدولي المكون من حكم الساحة فهد المرداسي، والحكمين المساعدين عبدالله الشلوي ومحمد العبكري، بمناسبة اختيارهم من قِبل لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم "FIFA" للمشاركة في قيادة مباريات بطولة كأس القارات 2017 في روسيا منتصف يونيو المقبل.

وقدم رئيس الاتحاد التهنئة للطاقم، مشيداً بما يقدمونه وزملاؤهم الحكام من عطاء داخل الملعب وخارجه انعكس عليهم باختيارهم لقيادة المباريات القارية والدولية، متمنياً لهم الظهور بصورة مشرفة تعكس واقع المستوى العالي الذي وصل له التحكيم السعودي.

حضر الاستقبال عادل البطي أمين عام الاتحاد، ومحمد سعد بخيت عضو لجنة الحكام.