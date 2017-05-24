قبضة الأخضر تستعد للمونديال من القطيف

الرياض - فهد البطاح | Wednesday, 24 May 2017 - 00:00 am

يواصــل المنتخـــب السعودي لكرة اليد لدرجة الشباب برنامجه الإعدادي لبطــولـة كأس العالـم 2017م في الجزائر، وذلك بإقامة معسكر داخلي خلال الفترة من الأول من رمضان وحتى الـ 21 منه في صالة مدينة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية بالقطيف.

وكانت القرعة أوقعت المنتخب السعودي في المجموعة الرابعة إلى جانـب منتخبات كرواتيا وآيسـلندا والأرجنتـيـن والمغــرب ومسـتضيف البطولة الجزائر.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة اليد متمثلاً في لجنة المنتخـبـات عن تشـكيل القائمـة المقرر مشاركاتها في المعسكر الداخلي، وهي برئاسـة حسن السيهاتي عضـــو مجلـس الإدارة والإداري محمـد حمادة، والمحلـل الفنــي خالـي البريدي، والمدرب الوطني فاضل آل سعيد، ومساعده الوطني موسى آل هزاع، ومدرب الحراس الصربي ديجان فزيتش، والدكتور محمد شاهين غنام.

و24 لاعباً وهم: علي أحمد آل إبراهيم وجهاد عبد الجليل السيهاتي وحسن علي آل إبراهيم وحسين محمد المحسن ومحمد هاني الباشا (من نادي الخليج) ومصطفى محمد أبو شوكان ومصطفى عبد العظيم العليوات وحسين عبد المحسن العبيدي وحسين شاكر التاروتي وبشير حسن اليعقوب (من نادي النور) وفيصل عبد الله آل قريش ومحمد حسن الطويل وحسين بشير اليوسف (من نادي الصفا) وأحمد يوسف الغافلي وكميل قاسم الغافلي وعبد الله نوري العلي (من نادي القارة) وأيمن خالد البندري وعلي حسين المسلم وحسين عبد الله العوازم (من نادي الترجي) وهاني محمد البركاتي وعبد العزيز هادي جعفري (من النادي الأهلي) وحسن سعيد اتريك (من نادي مضر) وصادق علي المحسن (من نادي المحيط) وعلي طاهر الشايب (من نادي الهدى).