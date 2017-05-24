الوحدة يجدد لعبد الستار.. وينهي عقد أبو العطا

مكة المكرمة ـ عبد الغني عوض | Wednesday, 24 May 2017 - 00:00 am

يعكف مجلس إدارة نادي الوحدة برئاسة هشام مرسي في اجتماعه المقبل لاتخاذ قرار بالتجديد مع المصري محمود عبد الستار مدرب الفريق الأول لكرة اليد بالنادي، لنجاحه في قيادة الفريق إلى إحراز المركز الثالث في دوري النخبة في إبريل الماضي، محققاً أفضل مركز في الأعوام العشرة الأخيرة، كما سيتم طرح فكرة تكريم حارس الفريق الدولي نواف المطيري، بعد فوزه مع المنتخب الوطني بذهبية دورة ألعاب التضامن الإسلامي.

من جهة أخرى، غادر المصري محمد أبو العطا المحترف بصفوف الفريق إلى بلاده منهيا تعاقده الذي استمر موسماً واحداً، بعد أن تسلم كافة مستحقاته المالية، في الوقت الذي يبحث فيه لاعبو الفريق تنظيم أمسية رمضانية منتصف الأسبوع المقبل بصالة عبده يماني بالنادي، لتكريم حارس مرمى الفريق والمنتخب الوطني نواف المطيري، بعد قيادته لمنتخب بلاده للفوز بذهبية دورة ألعاب التضامن الإسلامي الرابعة التي أقيمت في باكو عاصمة أذربيجان.