كأس الأحياء بين عربي جدة وجنرال تبوك

جدة ـ ماجد هود | Wednesday, 24 May 2017 - 00:00 am

يسدل مساء غد الخميس الستار على بطولة بي كولا ريال مدريد كامبس، على كأس رابطة الأحياء، في ملعب جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، عندما يلتقى فريقا العربي من جدة والجنرال من تبوك في النهائي.

ويدخل الفريقان المباراة بحثا عن اللقب، وتحقيق الحلم بالسفر إلى معسكر ريال مدريد في إسبانيا.

وتأهل العربي إلى النهائي بعد فوزه الصعب على فريق شباب البوادي بهدف وحيد، بينما تأهل الجنرال عقب فوزه على فريق أكاديمية وجير بركلات الترجيح، بعد أن انتهت الأشواط الأصلية بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما. وأكد حماد الحربي رئيس رابطة فرق الأحياء لكرة القدم بالمملكة اهتمام الرابطة باستثمار أوقات الشباب بما يفيدهم في ممارسة الرياضة، وسط أجواء تنافسية،

ورصدت شركة محمود سعيد للمرطبات، الراعي الرسمي للبطولة ، جوائز قيمة للفرق الفائزة في التصفيات النهائية، إذ سيحصل الفريق الفائز بالمركز الأول على 150ألف ريال ورحلة إلى معسكر ريال مدريد في إسبانيا، فيما سيحصل المركز الثاني على 50 ألف ريال، والمركز الثالث 30ألف ريال، والمركز الرابع 20ألف ريال، كما ستقدم جوائز مالية لأفضل لاعب وأفضل حارس وهداف البطولة.