العديم يخلف المطرفي في الجبلين

حائل ـ محمد الجارالله | Wednesday, 24 May 2017 - 00:00 am

اختير عبدالله العديم نائبا لرئيس نادي الجبلين في الاجتماع الذي عقد في مقر نادي الجبلين مساء أمس الأول برئاسة خالد الحليان رئيس النادي، وذلك بعد استقالة سعد المطرفي، وناقش الاجتماع أيضا عدداً من المواضيع التي تهم النادي والخطط المستقبلية. من جانبه، أوضح سعد المطرفي أن استقالته جاءت بسبب ظروف خاصة، وأن ابتعاده سيكون مؤقتا حتى زوال تلك الظروف، وسيعود لخدمة النادي ورياضة المنطقة بشكل عام. ووجه المطرفي رسالة لجماهير النادي، أكد فيها أن العمل الإداري في النادي مميز ويعد بنجاح مشرق خلال الفترة المقبلة، وامتدح الخطوة الإدارية الناجحة بالتوقيع مع المدرب البلغاري روسن لتولي مهمة تدريب فريق براعم النادي، الذي خرج العديد من نجوم الكرة السعودية أمثال خالد الغامدي لاعب فريق النصر وياسر الشهراني لاعب الهلال.