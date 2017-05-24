إنجاز جديد للرامي العتيبي

الرياض ـ الرياضية | Wednesday, 24 May 2017 - 00:00 am

اختتم المنتخب السعودي للسهام مشاركـتـه في بطولة كأس العالم للسهام "المرحلة الأولى" في مدينة شانغهاي الصينية.

وحقق الرامي فارس العتيبي إنجازاً غير مسبوق بتأهله لدور الـ 16، عقب فوزه في دور الـ 48 على اللاعب الكنــدي برايـن ماكسويل ٦-٤، ثم واجه لاعب الصين تايبيه في دور الـ 24 ليتأهل لملاقاة المصنف الأول في العالم وفِي البطـولـة الكـوري الجنوبي كيــم ووجين، وخسر أمامه بنتيجة 1-7.

وكــان الـيـوم الأول للبطولة قد تم تخصيصه لمرحلة التصنيف، وأسفرت النتائج عن تواجد الرامي عبدالإلـه بـن علي في التصنيــف 63 بــ 637 نقطة وفارس العتيبي في التصنيف الثمانين بـ 617 نقطة، وعبدالعزيز الكربي 615 نقطة في التصنيف 81، ومنصور علوي في التصنيف 85، وفي قوس البكرة تم تصنيف الرامي عبدالعزيز الروضان في المرتبة 81 بـ 657.

وفي المواجهات، خسر عبدالعزيز الكربي أمام لاعب الصين تايبيه 0-6، كما خسر منصور علوي أمـام اللاعـب الفرنسي توماس أنتوان 2-6، وفي المباريـات الأكثـر إثارة خسر عبدالإله بن علي من الروسي فيتال بوبفا 3-7، بعد أن كسب عبدالإله جولـة وتعادل بالثانية، وفي القوس البكرة انتصر اللاعـب الفنلنـدي ميكو جيـوتلـين علـى الرامـي عبــدالعزيـز الروضـان بنتيجة ١٤٦-١٣٩.