جيجو يونايتد ينتصر على ضيفه أوراوا بثنايئة

جيجو - الرياضية | Wednesday, 24 May 2017 - 13:26 pm

فاز نادي جيجو يونايتد الكوري الجنوبي على ضيفه أوراوا ريد دايموندز الياباني 2-0 اليوم الأربعاء، على ملعب مجمع جيجو الرياضي في جيجو، ضمن ذهاب دور الـ16 في دوري أبطال آسيا 2017.

وسجل مارسيلو توسكانو (7) وجي سيونغ-اوك (90+2) هدفي الفوز لصالح جيجو يونايتد.



وتقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم الأربعاء المقبل 31 أيار/مايو على ستاد سايتاما 2002 في سايتاما.



وكان أوراوا ريدز تصدر في الدور الأول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 12 نقطة من 6 مباريات، بفارق عدد الأهداف المسجلة خارج ملعبه أمام شنغهاي اس آي بي جي الصيني، مقابل 6 نقاط لكل من سيؤول الكوري الجنوبي وويسترن سيدني وندررز الأسترالي.



في المقابل حصل جيجيو يونايتد على المركز الثاني في المجموعة الثامنة برصيد 10 نقاط من 6 مباريات، بفارق نقطتين خلف جيانغسو الصيني، مقابل 5 نقاط لأديلايد يونايتد الأسترالي و4 لغامبا أوساكا الياباني.