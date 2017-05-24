زامبيا تقلب الطاولة على إيران وتحسم التأهل إلى دور الـ16

جيجو - الألمانية | Wednesday, 24 May 2017 - 14:27 pm

حسم منتخب زامبيا تأهله إلى الدور الثاني (دور الستة عشر) في بطولة كأس العالم لكرة القدم للشباب (تحت 20 عاماً) بعدما حقق انتصاره الثاني في دور المجموعات، حيث حول تأخره بهدفين أمام نظيره الإيراني إلى الفوز 4 / 2 اليوم الأربعاء في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة.

وانفرد المنتخب الزامبي، بطل أفريقيا، بصدارة المجموعة رافعاً رصيده إلى 6 نقاط، ليضمن التأهل برفقة منتخبي كوريا الجنوبية وفنزويلا، بينما تجمد رصيد المنتخب الإيراني عند ثلاث نقاط في المركز الثاني بالمجموعة التي تضم أيضا منتخبي البرتغال وكوستاريكا.

وتقدم المنتخب الإيراني بهدفين سجلهما رضا شيكاري في الدقيقتين 7 و49 .

بعدها قلب المنتخب الزامبي موازين المباراة لصالحه وحسمها بأربعة أهداف، سجلها فاشيون جونيور ساكالا في الدقيقة 54، وإينوك مويبو في الدقيقة 59، وإيمانيل جونيور باندا في الدقيقة 65، وباتسون داكا في الدقيقة 70.