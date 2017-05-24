إيطاليا تُلحق بجنوب أفريقيا الخسارة الثانية في المونديال

جيجو - الرياضية | Wednesday, 24 May 2017 - 14:45 pm

عزز المنتخب الإيطالي حظوظه في التأهل إلى دور الـ16 في كأس العالم للشباب، بعد أن ألحق بنظيره جنوب أفريقيا الخسارة الثانية في البطولة اليوم الأربعاء بنتيجة 2/0، في الجولة الثانية من البطولة، التي تقام في الفترة مابين 20 مايو إلى 11 يونيو، في كوريا الجنوبية.



وتقدم أورسليني في الدقيقة 23، عن طريق ركلة جزاء، وعزز فافالي النتيجة في الدقيقة 57.



وبهذة النتيجة حصد المنتخب الإيطالي أول 3 نقاط في البطولة، بعد أن تعثر بالخسارة في الجولة الأولى أمام الأوروغواي بنتيجة 1/0، ليعزز فرصته في الصعود إلى دور الـ16 من البطولة، فيما بقي منتخب جنوب أفريقيا في المركز الأخير دون أي نقطة بخسارتين.