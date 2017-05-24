رئيس العين: زوران لن يرحل.. والشائعات مغرضة

العين - الرياضية | Wednesday, 24 May 2017 - 15:16 pm

قلل غانم الهاجري رئيس مجلس إدارة نادي العين الإماراتي، من الأخبار المتداولة عن رحيل زوران ماميتش المدير الفني للفريق الأول، مؤكداً أن هناك من يسعى للتأثير على الفريق بنشر مثل هذه الشائعات، وأن من يختلق هذه الأخبار على نادي العين يسعى للانتشار السريع بحيث لن يجد نادٍ بقيمة ومكانة العين على مستوى الإمارات.



جاء ذلك عبر تغريدات بثها الحساب الرسمي لنادي العين في موقع التواص الاجتماعي "تويتر"، وقال الهاجري: "راضون تماماً وسعيدون بما يقدمه المدرب زوران، وجميع من في نادي العين يثق في مقدرة المدرب زوران على تقديم الإضافة المرجوة للفريق".



وأضاف: "المدرب زوران ملتزم بعقده مع العين، واتفقنا معه حول تقديم تقرير مفصل يتضمن احتياجات الفريق في المرحلة المقبلة، ونوعية اللاعبين الأجانب ومراكزهم".





وختم الهاجري حديثه، بأن استراتيجية المدرب زوران في المرحلة المقبلة تعتمد على أبناء النادي، وهو ما يوافق خطط النادي المستقبلية.