تذاكر مجانية لجماهير الأخضر في مواجهة الإكوادور

أنشون - الرياضية | Wednesday, 24 May 2017 - 20:16 pm

عقد سعد الشهري مدرب الأخضر الشاب اجتماعاً فنياً مع اللاعبين للحديث عن مباراة الغد وكيفية تلافي الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون في المباراة الماضية، حيث طالب الشهري اللاعبين بتقديم أقصى ما لديهم للخروج بمستوى عالٍ يتوّج بكسب النقاط الثلاث وعكس مدى تطور الكرة السعودية.



ويخوض الأخضر الشاب يوم غدٍ الخميس ثاني مبارياته في كأس العالم تحت 20 عاماً، التي تستضيفها كوريا الجنوبية وتستمر حتى الحادي عشر من يونيو المقبل بمواجهة نظيره منتخب الإكوادور، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت كوريا الجنوبية (الحادية عشر صباحًا بتوقيت السعودية) على ملعب إنشون.



واختتم المنتخب السعودي تدريباته اليومية اليوم الأربعاء، حيث بدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء، عقبها حرص المدرب على تطبيق عددًا من الجمل التكتيكية، واختتمت الحصة بتمارين التسديد على المرمى.



من جانبٍ آخر، قامت إدارة المنتخب بالتنسيق مع سفارة المملكة العربية السعودية في جمهورية كوريا بتوزيع تذاكر مجانية للطلاب المبتعثين بكوريا، وذلك لدعم ومؤازرة الأخضر، كما قامت إدارة الأخضر بتوزيع أطقم منتخبنا على الطلاب المبتعثين.