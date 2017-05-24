البرتغالي ماشادو يخلف القروني في الباطن

الباطن - الرياضية | Wednesday, 24 May 2017 - 21:49 pm

أعلنت إدارة نادي الباطن اليوم الإربعاء التوقيع رسمياً مع البرتغالي جواكيم ماشادو مدرباً للفريق السماوي اعتباراً من الموسم المقبل، خلفاً للمدرب السعودي خالد القروني الذي تولى كفة تدريب الفريق بعد إقالة المصري عادل عبدالرحمن في الفترة الشتوية الأخيرة.



ووقعت إدارة نادي الباطن مع المدرب البرتغالي في العاصمة الإماراتية أبوظبي بحضور رئيس النادي ناصر الهويدي، ووسيط اللاعبين جراح الظفيري





واستطاع المدرب السعودي خالد القروني قيادة الباطن على البقاء مع الكبار، وذلك بعد مباراة الملحق أمام نجران في الأسبوع الماضي، بعد انتصاره في مباراة الذهاب بهدف دون مقابل، وتعادله في مباراة الإياب بهدفين.