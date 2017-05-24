مانشستر يونايتد يتوج بلقب الدوري الأوروبي للمرة الأولى

الألمانية - الرياضية | Wednesday, 24 May 2017 - 23:41 pm

تغلبت الخبرة مجدداً على طموح الشباب وتوج نجوم مانشستر يونايتد الإنجليزي موسمهم القاري بلقب الدوري الأوروبي لكرة القدم من خلال الفوز الثمين 2 / 0 على أياكس اليوم الأربعاء في المباراة النهائية للبطولة على ملعب "فريندز آرينا" في العاصمة السويدية ستوكهولم.



ولم يكن اللقب هو المكسب الوحيد لمانشستر يونايتد في مباراة اليوم بل ضمن الفريق أيضاً مشاركته في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.



وأضاف مانشستر لقب الدوري الأوروبي لسجل بطولاته حيث لم يسبق له الفوز بلقب هذه البطولة.



وأنهى مانشستر يونايتد الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله الفرنسي بول بوجبا في الدقيقة 18.



وفي الشوط الثاني، أضاف هنريك ميختاريان الهدف الثاني لمانشستر يونايتد في الدقيقة 48.