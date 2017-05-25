ابتعدوا عن الثقة الزائدة أمام أستراليا

الرياض ـ عبدالرحمن مشبب | Thursday, 25 May 2017 - 00:00 am

حذر الأمير متعـب بن عبداللـه بن عبـدالعزيز وزير الحـــرس الوطني لاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، من الثقة الزائدة خــــلال مواجهة المنتخب الأستـــرالي في الثامن من يونيو المقبل، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2018 في روسيا.

وأوضح وزير الحرس الوطني على هامش رعايته حفل ختام بطولة شهداء الواجــــــب أمـس الأول في مدينة شهداء الحرس الوطني الرياضية بخشم العان في مدينـة الرياض، أن تصفيــات كأس العالم تختلف عن تصفيات آسيا ولا بد أن يثبت اللاعبون أنفسهم بشكل أكبر.

وتطرق إلى ارتـفـــاع مستوى المنتخب السعودي قائلاً: المنتخب السعودي اليوم في تحسن ملحوظ وهذا نتيجة عمل جبــار خلال عدة أعوام.



مستويات عالية

وقال الأمير متعــــب: نستطيع اليوم أن نسميه "منتخب" بعد أن كنـــــا نسميه في السابق فريقاً نظراً للمستويات المنخفضة التي كانوا يقدمونهــــا، أما الآن فبدأوا يشعرون بالمسؤوليـــة الملقاة على عـاتـقـهــــم، وأصبحت المنتخبات تعمل لنا ألف حساب، بعد أن كنا نواجه منتخبات تلعب بالصف الثاني أمامنا.

وأضاف: "أرجو أن يكون كلامي دافعاً معنوياً للاعبين والا يكون على حساب الثقة الأكثر من اللازم ولن أقول الغرور، بعد أن وصلنا إلى ترتيب ممتاز.

وبارك الأمير متعب بن عبدالله للفائزين ببطولة شهداء الواجب، مشيداً بما قدمه القائمون على البطولة خلال فترة قصيرة، ومنوهاً بدعم خـادم الحـــرمين الشريفين واهتمامه بنشأة العسكــــري خاصة في الجانب الرياضي.



الغربي الأول

وكان الأمير متعب بن عبداللـه، قد توج الفائزين ببطولة شهـداء الواجب بحضور نائبـه عبدالمحسن التويجري وعدد من القادة العسكريـــين في الحرس الوطني، إذ حصل فريـق القطاع الغربي على الترتيب العام بمجموع 1005 نقاط بعد أن حقق لقب بطولة كرة القدم إثر فوزه على القطاع الشرقـــي بثلاثة أهداف نظيفة، كما حقق لقب بطولة كرة الطائـرة والكاراتيه والبلياردو.



7 للشرقي

وحقق القطاع الشرقي بطولة ألعـــاب القــوى واختراق الضاحية وكرة الطاولة والسباحة وبناء الأجســـام ورفع الأثقال وجائزة الوحدة المثالية.

وحصل اللاعب مصعـب الوسمي من القطاع الشرقي على المركز الأول في سباق 100 متر، في حين حقق لواء الملك عبدالعزيز الآلي منافسات شد الحبـــل، وحصل لواء الأمن الخـاص الأول على لقب الرماية.