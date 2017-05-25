الشركات تتسابق في جدة

جدة ـ الرياضية | Thursday, 25 May 2017 - 00:00 am

اختتمت صباح أمس الأربعـــاء فعالية سباق الشركات الثاني للمشاة والعدائين للجري لمسافة ثلاثة كيلو مترات والذي نظمته الهيئة العامة للرياضة ممثلةً في وكالة الرياضة، بمركز "رد سي مول" بمحافظة جدة.

وشهد السباق مشاركة فاعلة وحضوراً متميزاً تجاوز فـيه عــدد المشاركين 500 متسابق، وبدأ السباق بالإحمــاء الأولي أعـقــبه انطلاق المتسابقين وسط متابعة من المنظمين.

يذكر أن سباق الشركـات انطـلق الأسبوع الماضي في الخبر بمشاركة لافتة من الشركات وموظفيها، فيما تجاوز عدد المشاركين في الرياض للسباق نفسه 350 متسابقاً وتعد هذه الفعاليات ضمن برامج الرياضة المجتمعية التي تقوم بها الهيئة العامة للرياضة مواكبةً لمبادرات برنامج التحول الوطني 2020.