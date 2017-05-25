عربي الشرطة يكرم نواف بن محمد

الرياض ـ الرياضية | Thursday, 25 May 2017 - 00:00 am

يكرم الاتحاد الرياضي العربي للشرطة الأمير نواف بن محمد عضو المكــتب التـنـفـيذي لـلاتـحــــاد الدولي لألعاب القوى تقديراً لجهوده خلال الفترة الماضيــــة في خدمة المجال الرياضي محلياً وعربياً ودولياً.

وجاء قرار التكريم خلال اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الذي عقد مؤخراً في بيروت بناء على مقترح العقيد سلطان الودعاني عضو المكتب التنفـــيذي للاتحاد الرياضي العربي للشرطة.

وأوضح الودعــــــاني أن رئيس وأعضاء المكتب التنفــيذي اتفقوا بالإجماع على أن هذا التكريم مستحق نظراً لتاريخ الأمير نواف بن محمد المتميز كشخصية رياضية سعوديــــة عربية دولية مرموقة، موضحاً أن التكريـــم سيكون خلال الاجتمـاع المقبـل للجـمــعــية العمومية للاتحاد الرياضي العربي للشرطة في شهر ديسمبر المقبل.