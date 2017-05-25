الروقي يستقبل رؤساء أندية الطلبة السعوديين

كانبيرا ـ واس | Thursday, 25 May 2017 - 00:00 am

استقبل مشعل بن حمدان الروقي القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى أستراليا بالإنابة أمس في مقر السفارة في العاصمـة الأسترالية كانبيرا، الرؤساء الجدد لأندية الطلبة السعوديين بأستراليا لدورة 2017.

ورحب الروقي بالرؤساء الجدد، وهنأهم على انتخابهم لرئاسة الأنديـــــة، معبراً عن تقديره لأهمية دورهــم والمسؤوليـــات الملقاة على عاتقهــم لمساعــــدة الطلاب المبتعثين بالتعاون مع السفارة والملحقية الثقافية، وتهيئة الأجواء المناسبة لهم لتحقيق الأهداف المرجوة من الابتعاث.