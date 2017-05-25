مذكرة تفاهم بين البارالمبية وجامعة اليمامة

الرياض ـ الرياضية | Thursday, 25 May 2017 - 00:00 am

وقعت جامعة اليمامة مذكرة تفاهم مع اللجنة البارالمبية السعودية، بهدف تدريب وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تقديم دورات مختلفــة لأبطال الوطن والاستفادة من مرافق الجامعة الرياضية.

وقام بتوقيع الاتفاقية في مقر الجامعة الدكتور حسام رمضـان وكيل الجــامعــة، والمهندس عبد الرحمن العثمان الرئيس التنفيذي للجنة البارالمبيـــة السعودية، بحضور الدكتور حسين الفريح مدير الجامعة وعدد من عمداء الكليات.

ورحب مدير جامعة اليمامة بأعضاء اللجنة البارالمبيـــة السعودية، معرباً عن ثقته بأن تسهم هذه المذكرة في تحقيق التعاون بين الجامعة واللجنة البارالمبية السعودية بما يعود بالنفع على هذه الفئة الغالية دعماً للطاقات البشرية داخل المجتمع.