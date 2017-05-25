اتحاد الطائرة ينظم بطولات رمضانية

عرعر ـ أنور قمقوم | Thursday, 25 May 2017 - 00:00 am

ينظم الاتحاد السعودي للكرة الطائرة عدداً من البطولات التنشيطية في شهر رمضان المبارك، وذلك بإشراف اتحاد الطائرة فنياً وتحكيمياً وبمتابعـــة من عبدالهادي الحبابي رئيس الاتحاد.

وتحتضن العاصمة الرياض أبرز تلك البطولات وذلك خلال الفترة من 6 إلى 18 رمضان على ملاعب جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، فيما تستضيف المنطقة الشرقية بطولة مخصصة للفرق.

وتأتي هذه البطولات إيماناً من إدارة اتحاد اللعبة لتعزيز الروابط مع الجهات الحكومية والشركات والأندية واللاعبين.

وأرسل الاتحاد استمارة الترشيح عبر موقعه الإلكتروني وينتظر مشاركة أكبر عدد من اللاعبين الذين يمثلون الأندية والهيئات العسكرية والمؤسسات الحكومية والشركات، وسيقدم اتحاد اللعبة عدداً من الجوائز للفرق الفائزة.