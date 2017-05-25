كندي يقود منتخب الدراجات لدعم 2022

الرياض ـ الرياضية | Thursday, 25 May 2017 - 00:00 am

تعاقد الاتحاد السعودي للدراجات مع الكندي روبرت وليم قود، لتدريب المنتخب السعودي للدراجـــات في سباقات المضمار.

واطلع المهــندس فـواز بن محمد أبو طالب المدير التنفيــــذي للاتحاد خلال اجتماعه بالمدرب روبـرت على عمل الاتحاد وخطته لذهب 2022 م، والمشاركات المقبلــة للمنتخــــب على المستوى الخليجي والعربي والآسيوي، إضافة للإمكانات المتوافرة لدى الاتحاد.

وباشر المدرب الكنـدي ومساعده مضحي الدوسـري عملهما بإجراء اختبـــارات تدريبية للاعبي المنتخــب والأندية ومراكز التــدريب وعدد من لاعبي فرق الهواة، لاختيار أفضل العناصـــر وصقل مواهبهــــم تمهيداً للمنافسات المقبلة.